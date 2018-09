“Hay un gran problema con la masculinidad y la homosexualidad que, de alguna manera, parece que no pueden ir de la mano”, explicó Harington en una entrevista para Variety. “Parece que no podemos tener a alguien en una película de Marvel que sea gay en la vida real y que haga de superhéroe. ¿Cuándo llegará ese momento?”, agregó el actor que forma parte del elenco de The Death and Life of John F. Donovan, del director Xavier Dola.

En ese marco, Harington recordó que el actor Matt Bomer, quien tuvo que renunciar al rol protagónico de 50 sombras de Grey por ser homosexual, lo que causó las reacciones de los fanáticos de la saga de libros, quienes hicieron un pedido para que se cambie de artista.

Si bien Marvel cuenta entre sus filas con el actor británico Ian McKellen, abiertamente homosexual, interpretando al poderoso Magneto en la saga X-Men, aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a la inclusión de actores LGBTI en el cine

En los últimos días, el nombre de Harington sonó entre los posibles reemplazantes de Ben Affleck en el rol de Batman. Sin embargo, el periodista en Entertainment Weekly James Hibberd descartó esa posibilidad.

Lo que viene

Las palabras de Harington llegan luego de que Scarlett Johansson anunció que renunciaba a su papel de criminal transgénero en la película Rub and Tugdado. La célebre actriz explicó que tanto los productores del film como ella recibieron fuertes críticas por el hecho de que una mujer interpretara a un transgénero, en lugar de contratar a un actor que lo fuera en realidad.

No obstante, hace unas semanas, la actriz australiana Ruby Rose marcó la diferencia al contar que encarnará a Batwoman (personaje de DC Comics) en una serie de televisión. La también presentadora, que es lesbiana en la vida real, se pondrá en la piel de una mujer gay que no esconde su sexualidad.