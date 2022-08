Jorge Rial habló de su romance con Mariana Brey: "La tensión sexual es..."

Resulta que ella publicó una foto en Instagram con ropa deportiva y una leyenda que decía “El día se puso lindo, me voy preparando para arrancar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré. Y ustedes cómo se preparan”.

Jorge Rial se sinceró sobre Mariana Brey.mp4 Jorge Rial se sinceró sobre Mariana Brey

Después de ese guiño que revolucionó las redes sociales en el último fin de semana del mes de agosto, ambos se pronunciaron en Argenzuela para poner paños fríos y restarle notoriedad al asunto.

“El sábado yo estaba mirando Instagram y Mariana puso una foto haciendo nada y me acordé de la famosa frase que ella siempre dice ‘¿de qué trabajás?’ ¡Y lo puse! ¡Se armó un quilombo! ¡Me están buscando novia, y no necesito! ¡Estoy bien solo! ¡No me hinchen las pelotas! Acá la única manera que haya tensión sexual con algo es que nos traigan un lechón acá ¡olvidate! Pero les agradezco y no me busquen novia”, soltó el conductor.

rial dos.webp

"Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...", le siguió el juego su colega y compañera de trabajo.

Jorge recientemente se separó de Romina Pereiro, con quien mantiene una buena relación a pesar de la desaparición de la pareja.

"Voy a confesar algo, nos llevamos mejor ahora que cuando nos divorciamos. Hoy nos damos cuenta de que no fue falta de amor, fue otra cosa. Todo lo demás fluye, seguimos siendo familia. Fui el otro día con mi hija, con mi nieto y con Viole y con Ema que son también mis hijas”, dijo en su momento el conductor.