José María Listorti fue internado por coronavirus

"Por el camisolín se darán cuenta de que en este momento estoy internado en Los Arcos", comenzó diciendo Listorti en un video de 1 minuto que grabó desde la habitación de centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

"El sábado a la noche tuve un poquito de fiebre, 38.3. El domingo a la mañana siguió la fiebre. Entonces mi doctor me dijo 'acá algo pasa'. Así que vine (al sanatorio) y me hice estudios. Una tomografía de tórax y un examen de sangre. Me dio que tengo una neumonía provocada por el covid", precisó.

Tras remarcar se siente "bien" y que afortunadamente "la saturación en sangre también está bien", detalló: "No me agito, no estoy cansado, ahora me bajo la fiebre y estoy muy bien atendido". "No subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar. Cuídense mucho, más que nunca", concluyó.