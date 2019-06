Juanfer le puso fecha a su retorno a la competencia

Juanfer confirmó que en 15 días podría estar trotando y la noticia llenó de ilusión a los simpatizantes de River: “Este año me veo en la cancha. No me quiero apresurar, pero a fin de septiembre ya podría estar jugando”, expresó Quintero.

“El cuerpo técnico está pendiente de mi recuperación, lo mismo que los compañeros. Les agradezco porque siempre están pendientes”, completó el futbolista que sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Además, dejó claro que actualmente no piensa en ofertas que puedan llegar del exterior, y que su principal objetivo es ponerse bien y volver a las canchas lo antes posible. “Hoy en River estoy feliz, disfrutando de todo. Cuando surja algo bueno para uno y para el club, se analizará en conjunto. Hoy mi responsabilidad es recuperarme”, manifestó el futbolista, quien marcó el segundo gol en la histórica final en Madrid de la Copa Libertadores contra Boca. Desde entonces es uno de los preferidos de los hinchas millonarios.

El Mellizo quiere a Nacho

Este mercado de pases podría ser definitorio para el futuro de Ignacio Fernández. El volante de River es una de las cartas fuertes en el plantel de Gallardo y es pretendido, nada más y nada menos, que por Los Angeles Galaxy de la MLS conducido por Guillermo Barros Schelotto.

El jugador de River y el ex DT de Boca coincidieron por un semestre en Gimnasia, y el Mellizo lo quiere sí o sí. Sin embargo, desde el Millonario no lo dejarían ir tan fácilmente.