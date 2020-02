La incorporación de una cláusula transitoria está en debate, ya que especifica que los jueces que ya están en edad de jubilarse mantendrán la posibilidad de hacerlo más adelante, pero con el régimen de privilegio actual.

“Planteamos que la reforma se dé a futuro, para nuevas generaciones. Y que los que ya pueden jubilarse ahora, lo puedan hacer más adelante bajo las reglas actuales", explicó el Diputado de la UCR Alejandro Cacace. Argumentan que esto evitará la "renuncia masiva" de más de 200 magistrados que, en la oposición, enmarcan dentro de "un ataque al Poder Judicial" para provocar su "vaciamiento".

Desde el Gobiernoplantearon un proyecto que contempla la situación de los magistrados que cumplen con los requisitos para jubilarse. Luis Bulit Goñi, secretario de Estado de Seguridad Social, remarcó: “Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo)”.

Diputados Argentina on Twitter |COMISIÓN POR SISTEMA PREVISIONAL



Los diputados y diputadas @joseluisgioja, Máximo Kirchner, @CECILIAMOREAU, @CrisAlvarezRod, @mpcasaretto y @CarlosHeller, participaron de una reunión conjunta por las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. pic.twitter.com/eqjTdwErQ3 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 26, 2020

Por su parte, aclaró: “Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplan con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados. Eso está en el mensaje de elevación (de la ley) con toda claridad. No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios en condiciones hoy de adquirir ese beneficio, sea que se jubilen hoy o continúen trabajando hasta los 75 años, que es el límite que fija la Constitución para requerir un nuevo acuerdo del Senado”.

Sin embargo, ante el pedido del diputado de la oposición Pablo Tonelli (PRO) para que se incluya entonces una cláusula transitoria que especifique el tema, Goñi respondió: "Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro".

A su vez, el oficialismo analiza la incorporación a los regímenes especiales de una categoría más de trabajadores, hoy no contemplados en el convenio original y tampoco en el proyecto que envió el Ejecutivo a Diputados. Concretamente, incorporar los cargos de pro-secretario y jefe de despacho.

También el Frente de Todos estudia la incorporación de topes a las jubilaciones, como tiene el sistema general. "Porque por trampas legales hay jueces de Cámara cobrando 900 mil pesos", aducen en el Frente de Todos.

En la comisión expondrán, además, Marcelo Tagle de la Asociación de Magistrados; Carlos Rívolo, de la Asociación de Fiscales; Alberto Lugones, del Consejo de la Magistratura; Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) y Marieta Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), entre otros.

Sergio Massa on Twitter Estamos trabajando por un sistema previsional más justo. Esperando que cada uno de los que exponga en la Comisión lo haga con la generosidad de entender el momento que vive nuestro país.#MayoríaArgentina ❤ https://t.co/JSHedzlxCt — Sergio Massa (@SergioMassa) February 26, 2020

