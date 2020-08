Jujuy: murió un hombre por consumir díoxido de cloro

Según informaron medios locales, la familia del hombre aseguró que "sólo tenía gripe", mientras que el mismo lunes, día que se produjo el deceso, tuvo contacto con un amigo, quien le recomendó el dióxido de cloro como "solución frente a la pandemia".

Al hombre, que había consumido la sustancia previamente, se lo encontró en su cama, sin reacción, por lo que sus familiares llamaron inmediatamente a un centro de salud. Pese a los esfuerzos del personal de la ambulancia que llegó hasta su domicilio, el paciente no pudo ser reanimado.

Desde la Asociación Toxicológica Argentina alertaron por la falsa recomendación, ya que el díoxido de cloro "no tiene ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia", y advirtieron que "representa un riesgo para la salud de las personas que llegan a consumirlo".

-> El escándalo de Viviana Canosa

La "cura milagrosa" contra el Covid-19 fue promocionada por líderes mundiales como Donald Trump y Jair Bolsonaro y en Argentina, fue la conductora Viviana Canosa la que promocionó la peligrosa sustancia en horario prime time de la televisión cuando antes de despedirse de su programa desestimó las advertencias e ingirió un trago del líquido frente a la cámara.

Embed

"Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Voy a tomar un poquito de mi CDS”. Después de la frase, tomó el contenido de una botella de plástico y sostuvo: “Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”. El episodio generó repudio en las redes sociales en tanto que la Anmat volvió a reiterar las advertencias y remarcar los peligros del químico.