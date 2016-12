Julia Roberts da un salto a la televisión

Julia Roberts protagonizará su primer drama de televisión, según informó Variety. Se trata de una adaptación de la novela Today will be different, de la escritora Maria Semple, quien a su vez se encargará de escribir el guión detrás de la miniserie.

El libro sigue un día en la vida de Eleanor Flood, el personaje que interpretará Roberts, y cómo afronta a “un falso hijo enfermo, a un esposo errante y a un ex compañero de trabajo con una autobiografía muy revelatoria”, según la sinopsis brindada por Variety.