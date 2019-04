Julieta Ortega confesó al aire que se realizó un aborto

"Vivía en los Estados Unidos, un país en el que el aborto era legal. Creo profundamente en que hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién quiere hacerlo. Eso no te convierte en nada, te convierte en una persona planeando cómo quiere vivir su vida, algo que han hecho los hombres históricamente", sostuvo.

"El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro y que no se mueran, que no las maltraten, que no tengan que ir a la casa de la vecina o a buscar dónde lo hacen de forma segura. Hay que confiar en las mujeres", aseguró la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Haciendo alusión a algunos argumentos "provida", la actriz manifestó: "Siempre van al mismo tema sobre cuándo es el comienzo de la vida… El ser humano es al nacer, por eso se le pone un nombre cuando nace, y si muere en el vientre materno no tiene nombre. Creo en el derecho de cada mujer a elegir y planear si quiere tener hijos y cuántos quiere tener. Las razones por las que cada mujer puede quedar embarazada son infinitas y no me atrevería a meterme ahí".

Para ejemplificar su postura, Ortega afirmó: "A mi hijo, Benito (fruto de su relación con Iván Noble), lo deseé. El nombre se lo robé a Gustavo Cerati".

En cuanto a la lucha feminista actual, Julieta se mostró optimista y analizó: "Cambiaron las reglas del juego para todos. A veces es un garrón y todas mis compañeras son insultadas, el colectivo de Actrices argentinas es cuestionado como si tuviéramos una responsabilidad. Nosotros nos agrupamos para pelear por la ley del aborto y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas".

"Lo de Thelma (Fardín) fue maravilloso, pero salió de casualidad", dijo en relación a la conferencia de prensa que encabezó la ex actriz de Patito Feo, acompañada por el colectivo, para denunciar que fe violada por Juan Darthés. "Se organizó así, yo no creo que vuelva a pasar eso. Pero de ahí quedó la idea de que vamos a salir a escrachar y, primero, no siento que eso haya sido un escrache (yo odio los escraches). Fue acompañar una denuncia que ya se había hecho".

Sobre la nota que dio Darthés a Mauro Viale para defenderse, señaló: "Yo nunca pensé que el fuera a decir ‘es verdad, todo lo que contaron es verdad pido disculpas‘". "Era menor”, sentenció de manera categórica.

“Si hubiera sido ‘tal actor me puso incómodo’, por ejemplo, bueno eso está en una zona más gris. Ponele que la persona pueda salir y decir ‘es verdad y me siento muy mal y pido disculpas’. Acá era sexo con una menor y vos siendo un tipo de 40 años ¿qué vas a hacer? Decir que no ocurrió“, lanzó.

“Es muy difícil también de comprobar y también esta gente lo sabe, la gente que abusa de niños durante años, ¿con qué juegan? Con que no van a hablar y que cuando hablen nadie los va a creer”, subrayó.

A la hora de hablar de su situación personal, confesó: “He vivido situaciones de muy joven, violentas. No porque haya recibido golpes. Es parte de ser mujer y de crecer y no quedarse ni un minuto más en lugares donde una no es bien tratada. Lleva un tiempo aprender todo eso”.