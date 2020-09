Karina Jelinek fue parte del regreso de PH y tuvo una noche para el olvido

Las imágenes la dejaron sin palabras, principalmente porque ella minutos atrás había revelado que esa relación la había lastimado mucho y debido a esto, había hecho terapia durante muchos años. “Chicos, me atendieron sin turno”, lanzó la morocha, con cara de completo asombro. En ese momento el anfitrión se dio cuenta de la incomodidad de Karina y atinó a decir: “Acá vemos un momento, no vamos a mostrar con quien te casaste, no se trata de eso, sino de vos. Bueno, cortamos. La idea era que contaras como te sentías”.

“No es necesario cortarlo. Me hago cargo de esa situación. De hecho, en ese momento fui muy feliz”, expresó y aclaró que se separó hace 8 años. “Me encantaría volver a casar. Descalza, sin ninguna fiesta. Simple, con un buen vino, un vestido tranqui, despeinada. En Tulum, que ahora me encanta ese lugar. Pero sobre todo me volvería a casar con alguien que me ame de verdad”.

https://twitter.com/JorgeGon05/status/1302433052711432192 En 5 minutos , Andy Kutnezof , hizo llorar a Pampita , Fede Bal y Lizzy Tagliani , no contento con esto, le puso a Jelinek el vídeo de su casamiento con Fariña, si querés más basura, pone a Juanita y cartón lleno ! — Jorge Goñi ☀ (@JorgeGon05) September 6, 2020 Twitter">

https://twitter.com/Loversribs/status/1302432276555468800 Mi mama me pidió que por favor ponga en twitter que los de podemos hablar son unos forros por hacerle ver a la Jelinek un video de su casamiento con fariña dale hermana ahora armó una petición en changeorg a estos los hacemos mierda — juli (@Loversribs) September 6, 2020

https://twitter.com/macacha_w/status/1302432228761391105 Forros los de #PH ponerle el casamiento a Karina Jelinek.#PodemosHablar — Macacha (@macacha_w) September 6, 2020

https://twitter.com/alejandrachule/status/1302431357977735169 Karina Jelinek dice que no quiere hablar más del tema (su sexualidad) y le sigue preguntando.

Muestran momentos felices y a ella le ponen su casamiento cuando dijo mil veces que no quiere hablar de lo mismo. Que denso Andy — Alejandra Chule (@alejandrachule) September 6, 2020

https://twitter.com/panymanteca2020/status/1302433129718837249 #Podemoshablar siempre igual Andy: machista, y busca-rating haciendo sentir incómoda a Karina Jelinek con un video de su casamiento. ¿No tenia otra cosa para mostrar? — lilita Alborda (@panymanteca2020) September 6, 2020

https://twitter.com/asolerno/status/1302431508251193344 @andykusnetzoff ¿le pusiste a Jelinek imágenes de su boda con Fariña? ¿Quien te produce PH? ¿Sadam Hussein? — Ari Solernó (@asolerno) September 6, 2020

https://twitter.com/AjC_bostero/status/1302431169947013120 Jajaja que forros #PodemosHablar le pusieron a fariña a jelinek — AJC (@AjC_bostero) September 6, 2020

¿Qué se hizo?

En tanto, la modelo también se convertía en tendencia en las redes sociales, debido a que su labio superior se veía más hinchado que el inferior. Ante esto, muchos usuarios comenzaron a especular con que se había hecho algún retoque en la cara. Lejos de quedarse al margen, Jelinek le hizo frente a los comentarios.

“Por qué se hacen eso en los labios Karina Jelinek? Por queeee???”; “Que espanto los labios de Karina Jelinek... Que necesidad de arruinarse la cara que tienen por Dios!!!”; “Acabo de poner PH y veo a Jelinek se inyecto algo en los labios o estoy loca. Le queda horrible”; “Karina Jelinek no puede ni hablar con esos labios” y “Porque se inyectan tanto la boca, bancársela no tener unos labios super sexys y atrevidos”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

https://twitter.com/Vanesagg/status/1302453861664391171 Esa manía de operarse los labios y arruinarse la cara. De linda naturales se terminan afeando.

Tres ejemplos:



Raquel Mancini



Luciana Salazar



Karina Jelinek — NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR#SUPERJUNIOR (@Vanesagg) September 6, 2020

https://twitter.com/zoeelcai/status/1302431856332279808 Tengo miedo de ir hacerme los labios y que queden horribles como los de Karina Jelinek — Zoel✨ (@zoeelcai) September 6, 2020

https://twitter.com/MarceeMaero/status/1302431768134516737 Los labios de Karina jelinek se parecen a los patos que hice hoy. Ke se hizo mujer!!!! pic.twitter.com/vYxBpb3BzF — Marcela Belén (@MarceeMaero) September 6, 2020

https://twitter.com/liboada/status/1302431662215761922 CHICAS, no se toquen los labios. Por qué quieren la jeta como Karina Jelinek? No pueden dejarse la boca natural como Pampita? Miren Ph y recapaciten porfa. — Li (@liboada) September 6, 2020

https://twitter.com/MarianaBrunoOK/status/1302431128587038720 Que espanto los labios de Karina Jelinek... Que necesidad de arruinarse la cara que tienen por Dios!!! — La Morocha Argentina (@MarianaBrunoOK) September 6, 2020

https://twitter.com/fcandreafrige/status/1302431051046936579 Acabo de poner PH y veo a Jelinek se inyecto algo en los labios o estoy loca le queda horrible #PHPodemosHablar — carlii (@fcandreafrige) September 6, 2020

https://twitter.com/romysor78/status/1302429643811717126 Karina Jelinek no puede ni hablar con esos labios — Romy ♎ (@romysor78) September 6, 2020

https://twitter.com/MalenaGoumaz/status/1302427475851513856 Chicos Karina Jelinek se puso tantos labios que no puede mover la cara x favor — Gou+ (@MalenaGoumaz) September 6, 2020

https://twitter.com/AraceliUrrustoy/status/1302425690143367168 Hablemos de los labios de Karina Jelinek pic.twitter.com/5oLgrU9TIg — Araceli. (@AraceliUrrustoy) September 6, 2020

https://twitter.com/valeekanichera/status/1302419484049801217 #PodemosHablar que le paso en los labios a Kari lo dejo a tu criterio Jelinek — VALEE ♡ (@valeekanichera) September 6, 2020

“Buenas noches ángeles! Gracias por todos los comentarios, la pase genial en #podemoshablar , más allá de eso hubo algunos comentarios criticándome mis labios , sobre eso quiero decir ; Estoy feliz de mis labios y me encanta , me siento cómoda conmigo misma y me acepto que eso es lo más importante!