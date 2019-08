Keith Richards le hizo un guiño a los fans argentinos

El mundo del rock argentino quedó paralizado luego de un extraño posteo del legendario Keith Richards, en su cuenta de Instagram. El eterno guitarrista de los Rolling Stones compartió una foto de argentinos con una bandera de nuestro país en el estadio MetLife de New Jersey. “Argentina… The most ‘Stone’ country in the world” (“Argentina… El país más “Stone” del mundo”), fue la frase que se puedo leer y que captó la admiración y sorpresa de Richards. La postal fue acompañada por un texto del músico, que le hizo un guiño a los fan de Argentina: “¡Los vi muchachos!”, escribió el guitarrista que ilusiona con una nueva visita al país.