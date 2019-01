La oficina del fiscal local Michael OKeefe confirmó que una declaración de no culpabilidad fue presentada en nombre de Kevin S. Fowler, el verdadero nombre del actor. El protagonista de la exitosa serie de Netflix "House of Cards" quedó en libertad bajo fianza, y aunque no se le pidió que entregue su pasaporte para evitar que huya del país, el juez Thomas Barrett le prohibió contactar a la presunta víctima o a su familia, tal como pidió la acusación.