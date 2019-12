Kicillof acusó a la oposición de dar un "show mediático"

Responsabilizó a los legisladores de Juntos por el Cambio de no negociar "y dedicarse a recorrer los canales de TV diciendo que nuestro plan es un impuestazo".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "la oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley impositiva", luego de que no se pudiera tratar la norma en la legislatura y criticó que "en lugar de negociar hizo un show mediático". En esa línea, rechazó que la ley sea un "impuestazo", ya que no se plantea "un aumento en términos reales" para la mayoría de los contribuyentes y sostuvo que "la ley es necesaria porque tenemos muchas urgencias y algunas son tremendas".