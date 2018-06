"Sí, de algunas cosas voy a hablar", aseguró la mujer de 78 años mientras le tomaban juramento como testigo y desató risas, incluso entre los fiscales acusadores. "Pero usted está obligada a responder, va a tener que contestar todo", le recordó el juez Mauricio Derudi. "Bueh, uno no se acuerda de todo", se atajó ella.

Gálvez vive en la planta baja del mismo edificio donde vivía Nahir con su familia. En ese marco declaró que vio a "este chico", en alusión a Pastorizzo, tomando de los pelos y arrastrando a la estudiante de abogacía de 20 años.

"A Pastorizzo lo conozco, sí, de paso. Yo le voy contar algo", dijo Brígida al tribunal sin que se lo preguntaran. "Fue en el verano del año pasado, vivo cerca de los boliches, me levanté para tirar agua porque es una asquerosidad todo lo que dejan. Y mi nieta gritaba, 'soltame, soltame', decía, la tenía de los pelos y del cuello. Yo salí. '¿Qué estás haciendo?', le grité. Agarró la moto y se fue", aseguró.

"Mi nieta me pidió que no diga nada", relató la abuela y remató: "Le dije que no iba a hacer nada porque no quería andar mal con mi nieta".

Consultada si sabía de la relación entre ambos, Brígida aseguró que "no sé qué relación tuvieron. Nunca lo presentó como el novio, no lo vi tomando mate en casa, nunca vi que lo tomara de la mano, nunca le daba un beso". "¿Y cómo sabe que no le daba besos? ¿Usted controlaba qué pasaba en la pieza de Nahir?", le preguntó el fiscal Lisandro Beherán. "Noooo, no la voy a espiar constantemente", contestó la abuela.

Fue ahí cuando Beherán le recordó el viaje en el que los Galarza llevaron a Pastorizzo a Río de Janeiro en el verano de 2016. "¿Por qué Marcelo Galarza llevaría a un varón de viaje y no a una mujer?", desafió el fiscal. "Ah, esas cosas son de los padres, yo nada que ver", lanzó Brígida que con sus contestaciones hizo reír en más de una oportunidad a los presentes en la sala.

abuela-nahir.jpg Brígida Gálvez, abuela de Nahir. Foto José Almeida

Por otro lado, el morbo que genera el caso hizo que Nahir se convierta en tendencia en Google y en un popular sitio porno.

La semana pasada, la imputada amenazó con suicidarse ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa si se exhibía un video de ella teniendo sexo con Pastorizzo. La noticia disparó las búsquedas en Internet. Google Trends registró un pico para las búsquedas de los términos "video Nahir Galarza".

En paralelo, el sitio porno Xvideos.com, tiene como principales tendencias en Argentina a "Nahir Galarza" y "Nahir". Las búsquedas generaron una pestaña propia en la lista de términos: el de la joven presa por matar a su ex novio es el único nombre propio en la lista junto al del actor porno "Jordi El Niño Polla", uno de los más famosos del planeta.

nahir-porno.jpg

El video íntimo de Nahir y Pastorizzo no fue exhibido en el tribunal y lógicamente no está en el sitio. Otras dos filmaciones llevan el nombre de la joven, productos random de cine porno americano, sexo grupal en las sombras y fantasías con jumper de colegiala con actrices que obviamente no son Nahir Galarza. Ambos clips acumulaban casi 100 mil vistas en conjunto a mediados de esta tarde.

nahir-2.jpg Nahir volvió a presentarse en los tribunales de Gualeguaychú. Foto: José Almeida

madre-pastorizzo.jpg Silvia Mantegazza, mamá de Fernando Pastorizzo, presenció todas las audiencias. Foto: José Almeida

