La atropellaron, le dieron el alta y murió a las horas

El robo se produjo en la esquina de las calles Puerto Argentino y Espronceda. Tanto Daiana como dos amigos fueron sorprendidos por un Volskwagen gris, donde viajaban cuatro personas armadas. Marilú, la amiga que la acompañaba, describió: "Íbamos en la moto con mi amigo, yo en el medio y ella atrás. ‘Subí’, le dije. ‘No, andá vos en el medio que sos más chiquita’, me respondió. Nos reímos, no sabía que me iba salvar la vida". Y añadió: "Dai voló contra el cordón, yo en el asfalto en el medio y mi amigo del otro lado. Sentí cómo me rebotó la cabeza en el piso, abrí mis ojos y lo estaban apuntando a Franco. Me paré, me saqué el casco y se me vino uno encima apuntándome. Miré al costado y Dai estaba tirada en el piso".

El auto pasó dos veces por encima de las piernas de Daiana. "Hijo de puta, ya estábamos mal y me la pisó. Ninguno nos resistimos, ya tenían la moto", sentenció su amiga. A Daiana la trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo. "Cuando llegó la cirujana, no le limpió la herida. Ella estaba llena de barro, le hizo los puntos así y me dice ‘llavatela’", describió Alicia Cáceres, madre de la víctima.

Aunque le dieron el alta, su estado de salud fue deteriorándose poco a poco. El martes pasado tuvieron que operarla. "La ginecóloga le cortó los puntos y me preguntó: ‘¿quién le hizo esto?, ¿quién es la asesina que le hizo esto?’. Me dijo que le iban a hacer una tomografía, que estaba con una infección muy grande y estaba grave", complementó Alicia.

La anestesia no le hizo efecto a causa de la infección que tenía. Sufrió tres paros cardíacos y, finalmente, falleció. El sábado, mientras su familia despedía a Daiana en una ceremonia íntima por las medidas de prevención por la pandemia, efectivos de la Comisaría N°7 de Villa Centenario detuvieron al principal sospechoso: un joven de 19 años, apodado "Anquito", que vive en Villa Rita, también en Lomas de Zamora.

El detenido se negó a declarar

Agustín Ezequiel Mego, de 19 años, alias “Anquito”, se negó a declarar como el principal sospechoso en el brutal robo que le costó la vida a Daiana Castillo. “Anquito” fue señalado como el que bajó del auto en el asalto que le costó la vida a Castillo, arma en mano, y quien se llevó la moto Honda. Lo arrestaron en Villa Rita, el mismo barrio de la víctima.

En la casa de su hermana, el personal de la Comisaría 7° de Lomas de Zamora encontró un arma, una Bersa calibre 22, la que se habría usado en el robo.

