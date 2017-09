La banda Utopians echó a su guitarrista por denuncias de acoso

La decisión fue comunicada por la líder del grupo Barbi Recanati, a través de la página oficial de la banda en Facebook, en un texto en el que destaca que “sin importar las dudas, siempre hay que pararse del lado de las pibas”.

“Amigos, hoy recibimos mensajes de chicas que se sintieron acosadas por Gus. Yo, Barbi, como mujer antes que música, siempre hablo de esto e insisto en que sin importar las dudas siempre hay que pararse del lado de las pibas. Hoy me toca ver a mi mejor amigo arrepentido asumiendo su culpa. Y me toca tomar la decisión de tener que desvincularlo del grupo en el que tocamos hace más de 10 años. Esperamos que nos entiendan”, dice el mensaje de Recanati.

Por su parte, Fiocchi brindó declaraciones a la radio Rock and Pop en donde aceptó los hechos y realizó una especie de mea culpa.

“Me siento un tarado. La verdad, estoy muy arrepentido. No me siento orgulloso ni como hombre, ni como persona, ni como nada. Si bien nunca maltraté a nadie, sí es verdad que chateaba y hablaba con pibas. Jamás hubo abuso y cosas que no quisieran hacer. Era como un juego en ese momento y ahora caigo en cuenta de que soy un estúpido, y ojalá tal vez sirva de ejemplo para que nadie haga esto”, expresó el guitarrista.

En el mismo sentido, las denunciantes narraron en las redes sociales que, en su momento, lo tomaron como “un juego”, e incluso una de ellas contó que en un principio se sintió entusiasmada con el hecho de que un músico de su banda favorita le “tiraba onda”.

Sin embargo, destacaron que a medida que avanzaban los contactos virtuales, el guitarrista “se puso denso”, con el envío de mensajes y fotos subidas de tono, y que, con el paso del tiempo, pudieron dimensionar la gravedad de la situación.

Aunque en las últimas horas también hubo acusaciones de abuso contra el cantante de Salta la Banca, Santiago Aysine, y el bajista de Sueño de Pescado, Martín Marroco, el caso de Fiocchi difiere porque no hubo en ningún momento contacto físico.