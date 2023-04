La brutal confesión de José María Listorti contra Marcelo Tinelli

Por eso decidió probar otros caminos, como hizo con su participación en ATAV 2 donde interpretará al ventrílocuo Miguel Villalobos durante 9 capítulos. O su gran desafío personal, que llegó a su vida gracias a un comentario de Guido Záffora ., quien siempre le sugería que debía dedicarse a la comedia musical. “¿Te parece? Yo no soy del palo...´, le decía” , contó Listorti..

Pero a Záffora poco le importó la duda de José María. Un día lo llamó y le dijo: “Acabo de cruzarme por la calle a la productora del musical Matilda. Me contó que iniciaron el casting y te propuse para el rol del papá´…”.

Con más dudas que certezas, entrenado por su coach vocal Hernán Kuttel, José María enfrentó el desafío: “Me presenté a las audiciones como cualquier otro aspirante. Porque no es un ámbito en el que tenga amigos, ni siquiera conocidos”. Y tras un arduo proceso de selección fue convocado para la versión argentina del musical de Broadway que estrena en junio en el Gran Rex.

José María Listorti con Marcelo Tinelli.jpg José María Listorti hizo una dura reflexión sobre sus tres décadas de trabajo en los programas de Marcelo Tinelli.

Estas oportunidades le permitirán mostrarse de otra manera, más allá del humor que ha signado su carrera. “El humor se me hace la herramienta más efectiva para enfrentar la vida. Y por supuesto, una expresión artística fabulosa y tan válida como cualquier otra”, enfatizó en el reportaje.

Es que si bien Listorti no reniega de su paso por los productos de Marcelo Tinelli, siente que ha sido víctima de los prejuicios de los críticos por su labor en dichos programas. “Para la crítica y la industria, el humor se trata de la única (expresión artística) menospreciada como un género menor. Durante 30 años me he sentido muy subestimado...”, expresó.

El actor reconoce que “a Marcelo le debo todo, como otros muchos a los que apostó siendo desconocidos. Y eso no se olvida jamás”. Sin embargo, se niega a ver videos de los 10 años en los que hizo cámaras ocultas.

“Me pone muy nervioso. A la distancia, me incomoda ver cómo incomodo a otros”, dijo Listorti. “Odiaba hacer El jugo loco”, confesó sobre la broma que hacía en los supermercados, donde por un “desafío del sabor” instaba a la gente tomase una bebida repugnante.

“Pero a una de las hijas de Marcelo (Tinelli) le divertía y no me quedaba mucha opción”, dijo José María con cierta mortificación. Porque para el actor el “jugo loco” fue un trago amargo que le dejó un sabor muy feo.