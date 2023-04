Lo mató: Moria Casán criticó las operaciones que Marcelo Tinelli se hizo en la cara

La lengua karateca de Moria Casán no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a las más grandes figuras de la televisión argentina. Por eso, aunque ya fue convocada para ser jurada de la nueva edición del Bailando por un Sueño, La One no tuvo problemas en hacerle una fuerte crítica a Marcelo Tinelli, con quien mantiene una gran relación.

Es que consultada por el nuevo look de Marcelo Tinelli, Moria Casán no dudó. "Tinelli platinado, modelo 63, ¿te gusta?", le preguntaron a la diva. “Me gusta como le queda el platinado, me parece que se puso demasiado botox o ácido hialurónico, tiene una ceja media rara, no sé…”, aseguró Moria quien no dudó luego en tirarle flores: “No lo vi mucho pero me divierte Marcelo, me gusta el Marcelo soltero, libre… a él se le nota cuando se saca mochilas porque hay momentos que se desangela y expande su luminosidad”.