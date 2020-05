Fue precisamente cuando estaba terminando el plato, sobre el final del envío, que Marley la descolocó con una pregunta que indignó a varios televidentes.

"Susana si ahora pudieras elegir entre todos los ex que tuviste, uno para pasar la cuarentena, ¿cuál elegirías de todos los hombres de tu vida? ¿Hay alguno que decís 'con este hubiera pasado la cuarentena'?", inquirió Marley y remató: "No sé, Monzón.. alguno...".

"¡Pero estás loco!", exclamó Susana. "No puedo, no puedo... Además me parece que la cuarentena es muy peligrosa para las parejas", comentó, rápida de reflejos. "Se está divorciando la gente como loca, no, no, no", añadió.

"¿No hay uno que rescatas como 'este hubiera estado bueno para la cuerentena?'", insistió Marley. "No, yo me divierto mucho más sola", sostuvo la conductora e inmediatamente cambió el rumbo de la conversación al sorprenderse por los resultados de su tortilla. "¡Me salió! Me quedó bastante babé", exclamó.

telefe on Twitter ⚡ @Marley_ok a @Su_Gimenez: ¿A cuál de los hombres de tu vida hubieras elegido para pasar la cuarentena? Mira la respuesta de la diva en #PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/k9WpT3Du4v — telefe (@telefe) May 4, 2020

En la primera emisión de Por el mundo desde casa, Marley mostró pasajes inéditos del viaje a Australia con Susana y segmentos del bautismo de Mirko.

Además de hacer un show con su tortilla de papas, Susana sorprendió al revelar que tiene una asignatura pendiente en su vida. "El sueño dorado de mi vida es comprarme tierra en África e ir a curar chimpancés, devolverlos”, dijo luego de referirse al escándalo que se desató la semana pasada por su perra Rita.

telefe on Twitter ¡Se armó el desafío en #PorElMundoEnCasa! @Marley_ok retó a que @Su_Gimenez prepare una tortilla de papas ¿Se animará la diva? pic.twitter.com/ZQZQYWEg7A — telefe (@telefe) May 4, 2020

"No me gusta mostrar mi casa, es lo único que tengo privado, que es mio, no me gusta mucho mostrar: Por las dudas porque viste la gente después dice cualquier cosa. Hoy me volví loca, decían que había devuelto a mi perra. Me agarró un odio que casi me vuelvo loca", manifestó.

telefe on Twitter "Es la primera vez que hago tortilla y la última" @Su_Gimenez somos todos incursionando en la cocina en plena cuarentena #PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/032i7jB4Gv — telefe (@telefe) May 4, 2020

Tras recordar que solo le pidió al criadero que se la tuviera 20 días porque la perrita la mordía mucho, Susana recalcó: "Cómo la voy a devolver? Bueno, no quiero calentarme... tenía un odio... Yo tendría todo. El sueño dorado de mi vida es comprar tierra en África y curar chimpancés".

telefe on Twitter "Me volví loca cuando decían que había devuelto a Rita" @Su_Gimenez le cuenta a cuenta a @Marley_ok la verdad detrás de la devolución de su perra ❤ #PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/X1D1u4AJ6l — telefe (@telefe) May 4, 2020

Por el mundo midió 8.6 puntos fue el ciclo más visto de la jornada. Sin embargo, bajó 5.4 puntos con respecto al estreno de la temporada anterior. Además, midió sólo 1 décima más que el rating más bajo de 2019.

La reacción en las redes por la pregunta de Marley a Susana sobre su ex, incluido Monzón.

soni✨ on Twitter Marley le pregunta a Susana si tuviera que elegir a un hombre de su vida para pasar a la cuarentena y lo menciona a monzón #PorElMundoEnCasa pic.twitter.com/Yzd9weuVJD — soni✨ (@somxriel) May 4, 2020

lahuga on Twitter Bueno, Marley preguntandole a Susana si hubiese pasado la cuaretena con alguno de sus ex's como por ejemplo MONZON.

Dale, seguí Marley, es por ahí. pic.twitter.com/Q5kP98IcL7 — lahuga (@hesteban_) May 4, 2020

Ojos de Videotape on Twitter Muchas mujeres conviviendo con sus agresores en cuarentena sin poder denunciarlos y @marley_ok le pregunta a Susana si conviviria con Monzón. No se puede creer #PorElMundoEnCasa — Ojos de Videotape (@lc_88) May 4, 2020

NataliNatali on Twitter Marley le pregunta a Susana con qué ex hubiese pasado la cuarentana... "Uno con quién pienses que sería buena idea pasar este momento...no sé... Monzón...?" Claro, re buena idea estar encerrada con un femicida!!! #PorElMundoEnCasa — NataliNatali (@amadatatita) May 4, 2020

Ojos de Videotape on Twitter realmente @marley_ok le pregunta a Susana si quisiera pasar la cuarentena con Monzón? entiendo que no tenga mucha consciencia social pero pero violento decir eso y de una irresponsabilidad terrible #PorElMundoEnCasa — Ojos de Videotape (@lc_88) May 4, 2020

Lefro on Twitter Marley preguntando si Susana hubiera pasado la cuarentena con Monzon.....bueno. #PorElMundoEnCasa — Lefro (@Leo_Oyola) May 4, 2020

China on Twitter Marley le pregunta a Susana si hubiese querido pasar la cuarentena con MONZON jajajaja no estaría viva si estuviese con ese asesino, Marley de mi corazón ♀️♀️ — China (@MicaSacks) May 4, 2020

.ab. on Twitter yo lo estaba viendo y en una marley le tiro: “algun ex con el que pasarias la cuarentena? Monzon?”

Muy fuerte — .ab. (@abriarrua) May 4, 2020

LEÉ MÁS

Susana felicitó a los evasores y se quejó del impuesto a las grandes fortunas

Marley encendió la alarma al bajar 10 kilos en un mes