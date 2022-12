La calentura del Pollo Álvarez con Canal 13 por tener que volverse del Mundial

Una decisión que el Pollo no tomó de la mejor manera, ya que quería seguir cubriendo el presente de la Selección durante el resto de la Copa del Mundo. Por eso, y ante reiteradas consultas de sus seguidores sobre el tema, decidió hacer un descargo en sus redes sociales explicando su situación.

Pollo Alvarez volvió qatar 1.jpg

“Estoy muy triste de tener que volver, pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante”, arrancó su escrito el Pollo Álvarez.

“Pero si no es por la edad y es una cuestión de personalidad, tampoco soy una persona tan impulsiva porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa”, agregó el conductor.

“Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio, es el que me permitió ver 4 partidos de la selección, conocer otra cultura y también, y lo más importante, ver jugar a Messi en lo que se dice que es su último mundial, aunque no queramos aceptarlo. Y, sobre todo, poder entrevistarlo dos veces”, admitió el líder de Nosotros a la Mañana.

Pollo Alvarez volvió qatar 2.jpg

El Pollo admitió que no fue por temas económicos que tuviera que volver, sino por órdenes del canal.

“Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme a ver a la selección y quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica”, expresó.

“En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Buenos Aires y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado vuelvo y acato órdenes”, reveló antes de cerrar: “Lamento mucho no poder seguir disfrutando de esta hermosa selección llena de gente que quiero, pero fue hermoso lo que viví y ahora alentaré desde casa como corresponde”.