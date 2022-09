Espectáculos La Mañana Emanuel Cerrudo La calentura de Emanuel Cerrudo contra Ricardo Montaner y la final de La Voz

El exparticipante tuvo mucho que decir sobre el cantante, quien se encuentra en el tramo final del espectáculo con su equipo compitiendo al máximo.







Emanuel Cerrudo Emanuel Cerrudo

La Voz Argentina 2022 está llegando a su fin y en medio de todo esto se hacen eco distintas críticas de diferentes participantes que ya se quedaron afuera. Así ocurrió recientemente con Emanuel Cerrudo, que tuvo mucho que decir con respecto al espectáculo, más precisamente de Ricardo Montaner.

“Hubo muchos votos que no se pudieron emitir. La gente me mandó capturas de que la única opción que les salía para votar era la de Elías, no la mía. Así es el juego televisivo, pero la producción sabrá lo que hace”, explicó en diálogo con La Nación.

“Me presenté cuatro veces al casting y no pensé que iba a quedar esta vez”, recuerda Cerrudo sobre sus esfuerzos por entrar al programa. “Fui en febrero y sabía que en marzo iban a llamar a los que quedaran. A mí en marzo no me llamaron, recién lo hicieron la primera semana de mayo. Querían que rápidamente me sumara a los ensayos porque a la semana ya se grababa el programa. Como conté, yo había soñado ese momento. Yo soy muy católico, rezo todas las noche y le dije a Dios: ‘mostrame si este año voy a estar en La Voz. Él me mostró en un sueño que se iba a dar. En el sueño canté la canción que hice en el primer programa y ahí también vi que Montaner se daba vuelta. Lo que la gente vio en el programa yo ya lo había visto en un sueño”, agregó.