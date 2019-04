La carta de Jorge Rial a su novia, un rato antes de dar el "sí"

Y siguió: "Me curaste. Me domaste. Me diste amor. Me tuviste una paciencia infinita. Navegamos por todos los mares. A veces tranquilos. Otros embravecidos. Pero siempre con la Costa a la vista. Sin perder el rumbo que nos marcaba el amor. Un barco que no solo nos llevaba a nosotros, también a tus hijas. A mis hijas. A nuestras hijas".

"De pronto me encontré con una familia. Ya me había olvidado, te confieso. Éramos tan pocos. Tres contra el mundo. Pero llegaste vos con refuerzos. Nos convertimos en legión. En indestructibles. Me gusto. Dije “de acá no me quiero ir más. Es mi lugar en el mundo”. Y me quedé. Nos quedamos", agregó.

Acá, el poste completo:

LEÉ MÁS

Le agarró "cagazo" a Rial

Morena Rial llevó a su hijo a disfrutar de Pasión de Sábado