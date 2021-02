La chef de Flor de Equipo anunció que le inducirán un coma y se despidió de sus seguidores

Karina Gao, la chef de Flor de Equipo, el magazine conducido por Flor Peña, dejó a sus fanáticos de Instagram totalmente consternados, luego de anunciar que debido al COVID deberá ser sometida a un coma farmacológico ya que su salud no mejora. La cocinera está embarazada de su tercer hijo y hace cinco días que está internada en terapia intensiva por una neumonía bilateral.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mi. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen”, escribió Karina desde su cama en terapia intensiva.