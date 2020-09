La Chilindrina confesó cuánto le pagaban por El Chavo del 8

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado", contó al ciclo Un nuevo día y continuó diciendo que la mayor parte de las regalías las recibía Televisa, empresa que durante muchos años fue dueña de todos los derechos de los programas de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” y que perdió hace unas semanas.

“Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”, explicó.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, contó la actriz días atrás a la revista TV Notas, confesando sus problemas financieros.

Pese a esto, la mujer expresó que no ha sufrido por alimentos o recursos, ya que su hija se encarga de proveer este sustento: “Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”.

En ese momento aceptó que lleva más de 80 días respetando el confinamiento en su domicilio, donde ha aprovechado el tiempo para dedicarse a un nuevo pasatiempo: decorar cuadros con piezas de chaquira, lo que le sirve de terapia para no perder el ánimo, aunque descartó por el momento ponerlos a la venta entre sus seguidores y obtener un ingreso de esta comercialización.

“Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, finalizó.