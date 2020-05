La China confirmó su embarazo en las redes

022china.png

La China acompañó la tierna imagen junto a un corazón, sin ningún otro texto, haciendo caso a un viejo refrán que asegura que una foto "vale más que mil palabras".

En esa red social, la blonda tiene casi cuatro millones y medio de seguidores, y uno de los primeros en comentar la postal fue su pareja, el intérprete chileno Benjamín Vicuña, dejando entrever que no hay ninguna crisis entre ellos.

"Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión", arrancó su escrito, y continuó: "Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo".

Rodrigo Lussich aseguró que la pareja está transitando el quinto mes de embarazo y que esperan un varón. Además, también se filtró un chat de la China con un vacunatorio, en el que contaba que estaba embarazada. "Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos, además, para que mi pareja se la coloquen, si es posible", fue el mensaje.

Embed

Enojo sin confirmación

En febrero, cuando la actriz regresaba de Londres, Maite Peñoñori, movilera de LAM, fue a buscarla para consultarle por su embarazo, pero todo terminó de la peor forma. “Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo”, lanzó, y agregó furiosa: “Me cuesta caretearla. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”.

❤️ View this post on Instagram ❤️ A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on May 11, 2020 at 1:01pm PDT

LEÉ MÁS

Jujuy Jiménez confirmó su ruptura con Del Potro

Recorrió el país en cuarentena y se quebró en vivo al ver a sus padres