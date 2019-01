La China Suárez cruzó a un periodista que la vinculó con la muerte del perrito "de los hijos de Pampita"

Enseguida, la ex pareja de Nicolás Cabré, salió a contestarle al periodista. "Si vas a dar información sobre un tema delicado para nosotros, asesórate por favor", le pidió.

Con ironía, Dente replicó: "Gracias por "enseñarme" la profesión de periodista. Lamento lo ocurrido. Un abrazo afectuoso".

Embed Gracias por "enseñarme" la profesión de periodista. Lamento lo ocurrido. Un abrazo afectuoso. https://t.co/hsfoY1Xlbo — Tomas Dente (TomRox) ♂️ (@Tomasdente) 17 de enero de 2019

Al leer la respuesta, los internautas tomaron partido por La China y criticaron a Dente por dar una información falsa y no retractarse.

Embed En serio te consideras periodista? 1. LA perritA es de Eugenia. 2. Si Pampita volvió es porque le tocaría estar con sus hijos. 3. Eugenia puso que fue un accidente y en ningún momento dijo de qué tipo. Para ser periodista estás e informas muy malamente! — Chinitas FCO Esp♛ (@ChinitasFCOEsp) 17 de enero de 2019

Embed No te enseña. Te pide que te asesores ! Relee el texto. — Epifaneo Ramon (@don_vizdi) 17 de enero de 2019

Embed Lamentablemente tendrías que rever lo de ser "periodista" estás mal informando y generando confusión con algo delicado. No leíste los portales? No viste su IG? Cómo no vas a saber que la perrita era de la China? O esa era tu intención? Provocar quilombo y odio? — ✩✩ (@LV4_RSS) 17 de enero de 2019

Embed Encima q te mandas flor de cagada te da para la ironía #noaprendenmas — Marina (@la_patagonica) 17 de enero de 2019

Hace apenas unos días, la protagonistas de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (la nueva producción de Pol-Ka), le dedicó un emotivo texto dedicado a su perrita Bandida.

"Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan mas lagrimas, me sobran abrazos, me sobran besos pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento", enumeró.

Y agregó: "Bandida, te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. Cuantos abrazos me quedaron por darte. Cuantas apretadas de cachetes. Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire".

"Ayudanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre", concluyó.

