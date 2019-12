La China Suárez pasó por el quirófano para hacerse las lolas

"Renovación de lolas para La China. Esta mañana, clínica de Belgrano, 300cc", tuiteó el jurado del Bailando 2019.

En mayo de este año, Suárez dijo -en diálogo con la revista Caras- que, aunque ella valora la belleza natural, no tenía problemas en pasar por el quirófano si estuviera disconforme con alguna parte de su cuerpo.

“Soy natural y eso es algo que valoran las mujeres. Uno nace como nace físicamente, la belleza no es mérito mío ni me siento una mina exitosa por eso. Me siento normal. Sé que no tengo el culo perfecto, ni las tetas perfectas, ni las piernas perfectas, ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta”, sostuvo, aunque luego manifestó: “Si no me gustara algo de mí, me lo operaría sin ningún problema”,

El último posteo de la actriz en Instagram, es un video en la que se la puede ver con cara de sueño mientras se traslada en un auto.

