La Conmebol, dura con Chiqui Tapia y ¿suave con Leo Messi?

La confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez no solo retiró "con efecto inmediato" a Tapia la representación interina ante la FIFA: también convocó a elección del próximo representante y remitió "todos los antecedentes" para que el propio Tapia "presente los antecedentes en que basa la carta de fecha 3 de julio de 2019".

"Es muy raro, 825 partidos (jugados) y a Messi solo lo expulsaron dos veces; al mejor jugador del mundo", expresó Tapia en referencia a la tarjeta roja que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar exhibió al goleador histórico del seleccionado argentino a los 36 minutos del primer tiempo.

"No hablo más, porque por hablar te dan dos años", dijo Tapia y se retiró de la zona mixta de periodistas, pero apoyó públicamente a Messi, quien enojado desde la derrota con Brasil por la no utilización del VAR, sostuvo que no quería "ser parte de la corrupción" de la Conmebol.

Sanción a Messi

La saña mostrada contra Tapia parece que no será tal con La Pulga. Es que según trascendidos periodísticos de las últimas horas, el crack rosarino sería sancionado con dos fechas de suspensión y una multa económica, en un combo por la roja y sus declaraciones tras el partido ante La Roja.

En caso de que se confirme la información, Messi no podría disputar la primera tanda de partidos por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que comienzan en marzo del año que viene.

LEÉ MÁS

Presidente de Roca: "Coincido con Messi, el fútbol está corrupto"

La AFA se tira un nuevo lance para evitar una dura sanción a Messi

El reggae de Messi: la desopilante canción que se volvió viral