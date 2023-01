La contundente sentencia de Benedetto sobre su futuro en Boca

Darío Benedetto supo ganarse el corazón de todos los hinchas de Boca en su primer ciclo en el club, pero actualmente no atraviesa su mejor momento en el Xeneize. Su bajo rendimiento futbolístico y algunas polémicas actitudes le han valido numerosas críticas, no solo por parte de los aficionados, sino también de algunas glorias de la institución como Alberto Márcico, quien declaró que Pipa "no está para ser el 9 titular".