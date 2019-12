La Copa Neuquén tendrá campeón inédito este año

Esta vez le tocará a alguien que nunca lo ha podido hacer antes y que tiene al Rojo de la capital como un candidato firme. Sin embargo, después de una fase de grupo arrolladora, Independiente no ha vuelto a ser el mismo y su polémica clasificación ante Cente fue un verdadero llamado de atención. Los del Barrio de Zapala no se la van a hacer fácil más allá de la ventaja de la localía que tiene el once conducido por Guillermo Doglioli por haberse quedado con el 1 de la instancia anterior.

El otro finalista se develará en uno de los mejores escenarios del fútbol regional. La cancha de Alianza promete un gran marco para recibir a Añelo, que no para de dar sorpresas y ya está entre los cuatro mejores y no tiene nada que perder.

