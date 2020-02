A la pequeña le gusta mucho usar vinchas, pero hace un año le diagnosticaron hipoacusia unilateral derecha, por lo que tuvieron que colocarle un implante, y desde entonces escucha perfectamente, pero por el aparato tuvo que dejar de usar el accesorio que sostiene su cabello,

El concurso "ideas4ears", organizado por Med-El, líder del sector en tecnología para soluciones auditivas implantables, invita cada año a niños de 6 a 12 años de todo el mundo a mostrar su creatividad, con el objetivo de incentivar a los pequeños a proponer inventos que mejoren la calidad de vida de personas con pérdida auditiva.

Para participar cada niño puede proponer: un nuevo invento, una mejora de algo que ya existe o una idea ingeniosa que ayude a las personas con pérdida auditiva y haga su vida más fácil; y cada uno de los inventores podrán dar a conocer sus inventos en distintos soportes como obras de arte, dibujos, vídeos, esculturas, entro otros.

Renata Bravo Staiti, la inventora de 9 años

Además de reconocer el talento y creatividad de los jóvenes inventores, el objetivo del concurso es el de aumentar el reconocimiento de los desafíos que enfrentan a diario las personas con pérdida auditiva, y es una oportunidad para dar a conocer los beneficios del tratamiento de la pérdida de audición.

Del concurso participaron 256 niños y niñas de todo el mundo.

En un video que le filmaron para presentarse en la competencia, la pequeña Renata explicó: “La idea es que cuando me ponga la vincha, me quede a la altura del implante y lo que yo tengo que hacer es ponerle la batería y el capuchón. Y cuando no uso la vincha, me pongo mi implante como todos los días”.

“Desde que me operaron, no pude usar más vinchas porque me quedaba mal el aparato. Y como siempre me gustó mucho usar vinchas y no podía usarlas más, se me ocurrió crear una vincha más ancha que las comunes para que el aparato vaya adentro, y (con el accesorio) pueda usarlo normalmente”, concluyó la niña.

LEÉ MÁS

El primer abogado hipoacúsico de Neuquén

El debut más emotivo en Atlético Neuquén