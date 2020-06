La curiosa propuesta post pandemia de Mike Amigorena

Mike02.png

Desde su casa, aseguró que está llevando "muy bien esta pandemia", y expuso: "No tenés que cumplir con, o vestirte... No hay ninguna cara que esté cansada, nadie está demacrado. Si te lo contaba teóricamente hace dos años, uno decía: `Si no puedo salir de mi casa dos meses, me muero´. No solamente que no te morís sino que te reinventás".

Y reflexionó: "Lo que más me duele de todo es pensar que -después- todo va a seguir igual, como si acá no hubiera pasado nada. Ese es mi único miedo".

"El otro día lo hablaba con Sofi, que cada cuatro meses haya un guardaje de 15 o 20 días. Que no sea por una pandemia, que sea algo legal para que el planeta descanse. Obviamente, toda esa gente que cierra los negocios, pobre gente... No llegar a eso", analizó la pareja.

A los 47 años, Amigorena fue papá por primera vez y analizó esta nueva faceta: "Es hermoso pero al mismo tiempo es... ¡faaaa!, algo que nunca en mi vida, ni haciendo televisión 15 horas por día, me demandó tanto: entrega, debate. Es un aprendizaje que nunca tuve. Es muy lindo".

Y agregó: "En esta cuarentena, lo que más hago es estar con Miel. Cuando se duerme, empezamos a hacer de todo: escribo, hacemos yoga, vamos al supermercado. Después, se levanta y se cortó el chorro. Estás tan ocupado todo el tiempo, tan entretenido, que el día se me pasa".

El actor analizó el cambió que hará esta pandemia: "Hay gente que no te va a saludar más, como los japoneses: reverencia. Había gente que ya no te saludaba antes, ¡imaginate ahora! Yo lo prefiero. Eso de entrar y saludar con un beso a todo el mundo" .

Mike Amigorena afirmó que "se acostumbró a la cuarentena", y concluyó que por los comerciantes y los que la están pasando mal le gustaría que se normalice todo.

