El de este domingo no fue un programa habitual para Gerardo Rozín y el staff. Tras el hisopado negativo de Cirio, debieron salir al aire con la preocupación de un posible contagio latente. “Si Jessica daba positivo, hoy no estábamos acá”, aseguró al aire el conductor. Además, ante las críticas de la gente por redes sociales, se encargó de dejar en claro: “Nosotros no armamos los protocolos, solo los respetamos” y largó una polémica pregunta: “¿Es el entretenimiento algo esencial? No lo sé”.

Sin embargo, el plato fuerte del programa fue la presencia telefónica del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que dio positivo tras descompensarse el miércoles pasado: “Empecé con fiebre y dolor de garganta”, aseguró el hombre que creyó que solo se trataba de un episodio del asma que lo acompaña desde hace años.

Para la tranquilidad de los lomenses, el político contó: “Estoy bien, el almuerzo es la mejor hora. Dentro de un rato ya me empiezo a sentir con fiebre y cansancio, aunque el paracetamol un poco la baja”. Desde adentro, contó lo difícil que se le hace poder dormir por las noches: “Lo máximo que logré dormir ayer fueron cinco horas seguidas. Pero por suerte estoy bien cuidado”, dijo el hombre que se encuentra internado en el Hospital Municipal de Llavallol

Además, contó en primera persona cómo es tener Covid-19: “Se siente cansancio, fiebre y dolor muscular. Yo soy un paciente diferente porque tengo una afección respiratoria desde siempre, ya que una gripe siempre me ataca los bronquios”. Contó que “todo empezó después de una reunión del COE que se hace en un gimnasio, donde esta la mesa de trabajo”

Allí, y a raíz de los contactos estrechos, resultaron contagiados el secretario de Gobierno, Martín Choren, y la secretaria privada, Victoria Bourio. El director de Compras, Daniel Perfumo, dio positivo pero no tiene síntomas. El secretario de Obras Públicas, Emiliano Piergiovanni, también se contagió, al igual que el chofer de Insaurralde, y Matías Urso, de Personal.

En relación a esa situación, Insaurralde aseguró: “Tomamos todos los recaudos en el gabinete. Nos decían que éramos unos exagerados. Yo sabía que era siempre una posibilidad latente, pero no me podía mantener al margen, tenía que ir todos los días porque en Lomas de Zamora tenemos 600 infectados y no podía estar al margen de eso.

Además, en medio de la polémica por la posibilidad de un contagio en el programa, tras el negativo de Jessica Cirio, la conductora metió un bocado en la entrevista con su marido y apareció por videollamada desde su casa, donde se encuentra realizando la cuarentena obligatoria: “Es una persona fuerte, estoy segura de que va a salir adelante”.

La mujer aseguró que el mismo miércoles que empezó todo pensaron que se trataba de “uno de sus episodios de asma, que le agarran siempre en esta época del año”. Sin embargo, al ver que levantó fiebre, “le sugerí que se haga el test, pero nunca pensé que iba a dar positivo”.

Otro que aportó a la charla, fue el médico invitado Jorge Tartaglione, que aseguró que, aunque el primer hisopado de Cirio haya dado negativo “está en periodo de cuarentena el virus, por lo que los próximos podrían darle positivo” y aclaró “por eso es importante que haga la cuarentena”.

Por otra parte, Tartaglione habló sobre aquellos casos estrechos que resultan negativos: “Puede ser que su sistema inmunitario se haya defendido correctamente o quizás la carga viral no era tan alta”.

Lo cierto es que Insaurralde se encuentra aislado, esperando recuperarse. Desde allí se encargó de dejarle un mensaje a sus dirigidos y a la gente en general: “No es joda esto, hay que cuidarse. La angustia del encierro es dificilísima, pero estar acá en una habitación con el virus es más difícil. Quienes estén dentro de las posibilidades de cumplir el aislamiento que lo hagan.

La emoción de Rozín

Antes de que ingresaran al aire el resto de sus compañeros, Gerardo Rozín abrió el programa entre lágrimas por la situación particular de Morfi y de la pandemia de coronavirus en general.

"Las balas pican cerca; de hecho ayer -por el sábado- tuve una reunión por Zoom con médicos", dijo el conductor. Y agregó, ya emocionado al leer los mensajes de los televidentes: "Si no hubiese protocolo, no me sacaban de mi casa. Todos acá saben que soy muy hipocondríaco. 'Todo va a estar bien', leo que me ponen ahí y me emociona".

https://twitter.com/telefe/status/1272171786805837824 AHORA @gerardorozin nos cuenta qué dice el protocolo frente a casos de coronavirus #LaPeñaEnCasa pic.twitter.com/sNLWehOKxD — telefe (@telefe) June 14, 2020

