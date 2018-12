La denuncia de abuso de Eva De Dominici contra un director de cine

"Grabo este recuerdo por los recuerdos y todo lo que pasó en estos días que marcó un antes y un después. El caso de Thelma no es un hecho aislado. Cuando yo tenía 16 años, y no es noticia porque ya lo conté, un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación diciendo que era para mejorar la composición de mi personaje en una película que él estaba próximo a dirigir", inició su relato la artista que hoy tiene 23 años y que compartió elenco con Thelma Fardín en Patito feo.