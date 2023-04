La denuncia del novio de Claudia Villafañe contra Dalma y Gianinna Maradona

Ante la consulta de la periodista sobre sí en alguna ocasión caminó para el frente en la relación, Taina contó: “No, nunca me casé. Pero, yo no estoy disponible”. Eso permitió dilucidar su estado actual con Claudia: “Estoy en pareja. Vos lo sabés, claro que con ella".

Jorge Taiana y Claudia Villafañe.jfif Una de las pocas imágenes juntos de Claudia Villafañe y Jorge Taiana.

“¿Le da vergüenza hablar de Claudia?”, le preguntaron. De ese modo, el actor narró las particularidades de esa exposición que no le agrada: “Sí. No hablo mucho de mi vida. No hablo prácticamente de mi vida privada en realidad”. Y refutó los rumores de ruptura: “Se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer”.

Hasta que la charla derivó en la incógnita respecto al vínculo con Dalma y Gianinna, así Jorge sorprendió al exteriorizar con total honestidad: “No tengo relación”. Y agregó que es producto de su determinación: “Sí, decisión de uno que por ahí es esa cosa de que se preguntan los periodistas el por qué y demás”.

“Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa”, manifestó Taiana sobre los motivos de esta nula relación con las Maradona.

La empresaria y el actor se conocieron en el año 2003 y llevan más de 20 años juntos. Sin embargo, poco se conoce de su vida privada. Claudia fue consultada vía telefónica por los dichos de Jorge Taiana en la entrevista. Y, fiel a su estilo, la empresaria se mostró sorprendida y negó haber leído algo al respecto.

"¿Pudiste leer las declaraciones de Jorge Taiana?", le preguntaron. "No vi nada todavía....", respondió Claudia. ¡La que se viene!