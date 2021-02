La derrota de River es evidencia la carencia en el mediocampo

Más allá de la goleada hecha a Defensores de Patronato en lo que fue el partido de pretemporada en los 32avos de final de la Copa Argentina, River históricamente suele tener algunos tropiezos el comienzo de cada Liga Argentina. Y, aunque hace no mucho tiempo el River de Gallardo dio una lección ante el Palmeiras sobre nunca perder la esperanza y no bajar los brazos, la temporada de Liga Argentina y Copa Libertadores, no cerró bien para Los Millonarios de Núñez.