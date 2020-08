La descarnada crítica a Nacha: "La trató de puta a Laurita"

El cruce en la gala de lunes por la noche en el Cantando 2020 no solo no pasó desapercibido en la pista, donde Laurita Fernández se le plantó y le mostró su enojo a Nacha Guevara por decirle que tenía "una larga lista de novios", sino que muchos colegas y famosos se solidarizaron con la conductora y dispararon muy duro contra la jurado. La frase más fuerte y lapidaria la dio en Nosotros a la mañana Agustina Kämpfer: "La trató de puta ".

Laurita no dudó en enfrentarla al aire: “No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado”. Y enseguida cosechó muchos comentarios a favor en las redes sociales.

Nacha Guevara hizo un comentario sobre los novios de Laurita Fernández y ella no se lo dejó pasar

Este martes, en Nosotros a la mañana debatieron el cruce que se dio en el Cantando y Kämpfer fue lapidaria: “Debemos erradicar para siempre cuestionarle a una mujer cómo hace su varón para hacerla callar. Porque es precámbrico el concepto. Falta que le pregunte si la agarra de los pelos y la lleva por un camino de piedras para que hagan fuego frotando”.

Y agregó, sin filtros: “La temática es el punto en cuestión. No le dijo que no estaba conduciendo bien. Y además esta cosa de entre líneas de tratarla... Perdón, a las cosas hay que llamarlas por su nombre a veces, pero la trató de puta”.

“No puedo usar otra palabra. La verdad es que puta debe dejar de usarse como insulto; es arcaico. Pero cuando estás sintiendo que la intención tiene que ver con disminuirte a raíz de la cantidad de personas que llevaste a tu cama, me parece que hay que plantarte. Y no por una sino porque es el mensaje que podés dar aprovechando el espacio que tenés en un medio masivo”, cerró Agustina, elogiando a Laurita.