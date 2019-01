Estudiantes de Administración de Empresas, Sol y Yohana partieron rumbo al país carioca el 16 de enero, luego de trabajar en el Hipermayorista Makro para ahorrar el dinero necesario para sus deseadas vacaciones. Según relató su madre, se fueron en un ómnibus de Flecha Bus con fecha de regreso el 27 de enero. Pero cuando eso no se concretó, sus padres acudieron con urgencia a la policía.

Es que luego de recibir las primeras postales de sus hijas disfrutando de las playas brasileñas, Luciana y sus familiares comenzaron a preocuparse porque a partir del 21 de enero perdieron el contacto con las jóvenes.

"Fueron a la casa de un amigo que Sol lo conoció trabajando en Neuquén. Ellos trabajaban en una casa de préstamos, después él se fue a Brasil pero siguieron en contacto. Le dijo a mis hijas que trabaja de peluquero allá", explicó la mujer y con angustia agregó: "Pero él que me bloqueó el teléfono. Yo tenía su número y no me quiso decir en qué parte de Florianópolis estaba".

"Como ellas se comunicaron y mandaron fotos con él, nunca pensamos esto", dijo al ser consultada si sus hijas no le habían dejado la dirección donde iban a estar alojadas.

La mujer señaló que en las últimos intercambios que tuvo con el joven que alojó a las gemelas, él les dijo que Sol y Yohana se habían ido a otro lugar, pero que se quedara tranquila porque la iban a llamar. "Yo le dije:´Por favor Rodrigo (el joven que las alojó en un principio) ya van tres días, no sé nada, decime qué pasó'. No me contestaba, luego me dijo que sus amigos las habían visto y que estaban bien, pero no se involucró y me bloqueó".

"Con nosotros problemas no tenían. Nosotros le advertimos de los peligros y ellas nos decían 'mamá no nos va a pasar nada, él conoce'", indicó la mujer haciendo alusión al joven anfitrión.

Agregó que los amigos de las jóvenes no tienen más información que la que cuenta ella, por eso lanzaron una campaña en las redes para dar con el paradero de las hermanas. "Las chicas miden 1,50 metros, pelo lacio, rubio oscuro, ojos color café claro, tez blanca, tienen pecas, usan piercing en el ombligo y la nariz. Pedimos que si las ven, avisen a la policía. Su familia y amigos las estamos buscando", reza un comunicado publicado en la página de Facebook En auto a Brasil.

En medio de las averiguaciones, la familia se dirigió a la empresa Flecha Bus donde constataron que las jóvenes viajaron por la compañía pero sin cerrar el pasaje de regreso.

