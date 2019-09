Carlos Monzón, en la piel de Jorge Román, y la ex modelo, encarnada por Carla Quevedo, se reencuentran en el aeropuerto después de que ella decidiera viajar desde Uruguay para visitar a Mati (Maximiliano), el hijo de la pareja, que había ido a pasar unos días con su padre. E intentan una reconciliación.

Pero, después de una tarde de festejos y ya entrada la noche, empiezan los conflictos en el casino, cuando el ex boxeador nota que Alicia no llevaba puesta su alianza de matrimonio. Ella le explica que no la tiene porque ambos están "separados". Pero él, enojado, el responde: "Vos sos mi mujer".

Entonces, mientras sigue bebiendo alcohol, Monzón se aleja de Alicia. Y ese momento es aprovechado por otro hombre, que se acerca a la modelo para entablar un diálogo. Pero, al verlo, el ex boxeador no lo duda y lo agarra de la solapa del saco, dispuesto a golpearlo. Hasta que sus amigos lo separan.

Al rato, charlando con el personaje del Flaco Hermida (Alberto Olmedo), en la piel de Yayo Guridi, Monzón dice: "Yo quiero estar bien. Vos sabés que no me gusta que le estén encima, que la miren o que le hablen… ¡No me gusta nada! Lo que es mío, es mío".

Después de escuchar los consejos de Hermida, Monzón sale del casino pidiéndole perdón a Alicia por el episodio que habían protagonizado. Y ambos deciden continuar la noche junto a El Turco (Adrián El Facha Martel), interpretado por Nacho Goano, en una disco dónde siguen bebiendo alcohol y parecen divertirse. Pero el ex boxeador, al ver a la ex modelo bailando junto a su amigo, se enfurece.

"No te hagas la pelotuda, me hacés calentar. ¿Por qué te tenes que andar refregando con otro, me decís?", le dice Monzón en el taxi, de regreso a la casa. "El Turco es tu amigo, Carlos. ¡Estamos todos locos!", responde ella incrédula. "Está bien, ya se me va a pasar", retruca él.

Pero cuando llegan a la casa, la situación empeora. Después de servirse whisky, poner música y comenzar a mimarse en el sillón, empiezan a discutir. "Tenemos que cambiar, Carlos, si nos amamos", le dice Alicia. "Sí, amor. Pero no es fácil. Porque nosotros estamos bien así, ahora, un rato, pero después, a los veinte minutos, se pudre todo", anticipa él.

Entonces la conversación va subiendo de tono. Ella le dice que tiene que cambiar algunas cosas. "¡¿Yo tengo que cambiar?!", protesta él, levantando la voz. "No me grites, me hablás mal a veces. Si tomaras menos…", le dice ella. Él se pone cada vez más violento.

"¿Qué hago Carlos? ¿Qué hago para hacerte feliz? No sé qué hacer…", dice Alicia. "No me vuelvas loco", responde Monzón. Entonces ella decide refugiarse en el baño. Saca un frasco de pastillas, pero las vuelve a guardar. Y luego regresa al living. Entonces el ex boxeador le pide que vaya nuevamente al sillón, junto a él.

"Te voy a comprar una casa igual que esta, mejor, para que vivamos los tres. Sí, amor: vos, el Mati y y yo, frente al mar. ¿Ves que podemos estar mejor?", le dice Monzón. A lo que ella responde: "Vamos a tener que dejar de gastar tanto en pavadas". Y él, nuevamente, se enfurece.

"¿Vos me estás queriendo decir algo? ¿Me estás recriminando como yo gasto mi guita?", le dice él. "Sos horrible cuando te ponés así. Estás borracho y te ponés violento", le responde Alicia. "Vos sos una puta histérica", le grita él.

En ese momento, ella intenta agarrar el frasco de pastillas, pero él le tira la cartera. "La madre de mi hijo no puede ser una drogadicta", le dice Monzón. "Con un padre borracho y golpeador le alcanza", le responde Alicia mientras empieza a huir. "Nadie te quiere, negro sucio de mierda", le grita, lo que termina por enfurecer al boxeador. Es allí que él le responde arrojándole una botella por la cabeza, que la deja gravemente herida en el rostro.

De inmediato y sabiendo el peligro que corre, Alicia comienza a correr escaleras arriba. Pero Monzón la persigue, tironeándole el vestido hasta arrancárselo. Ella, desesperada, se encierra en la habitación suplicando piedad. Pero él golpea con fuerza la puerta hasta logar abrirla.

Solo al entrar a la habitación, Monzón le da un un fuerte cachetazo y la agarra de los pelos para arrastrala hasta la cama. Entonces empieza a ahorcarla mientras le grita que es una "puta". Hasta que, finalmente, la mata.

Al darse cuenta de lo que había hecho, Monzón intenta reanimar a Alicia. "Despertate amor, por favor, ya está", le dice. Y luego la arrastra hasta el baño para mojarle la cabeza. Pero ya es tarde. Entonces, se sienta en la cama y se pone a llorar.

Justo cuando está a punto de hacer un llamado, el femicida nota la sangre en sus manos. Eso lo hace reaccionar. Entonces se quita la ropa manchada, la esconde y se lava la cara. Luego levanta el cadáver de Alicia y lo arroja por el balcón. Camina unos metros al interior de la habitación. Y, finalmente, toma envión y salta para simular un accidente.

La impactante escena rápidamente fue el tema de conversación en Twitter.

Matías Romero (A+) on Twitter Ver a Carlos Monzón asesinando a Alicia Muñiz dio miedo. Sobre todo porque era el final del recorrido violento de la vida de Monzón. Y más aún, porque mientras lo veía, imaginaba las MILES de MUJERES que HOY están sufriendo ese terror en la Argentina real, no ficción... — Matías Romero (A+) (@argentomatias) September 3, 2019

Dany Belvedere ️ on Twitter TREMENDO el último episodio de "Monzón". Espectacularmente filmado y actuado, me dio la pauta de que en Argentina se están haciendo cada vez mejores series que no tienen casi nada que envidiar a las internacionales. Toda la escena final con la muerte de Alicia Muñiz un 10. pic.twitter.com/fWnyGRcwPC — Dany Belvedere ️ (@losalfajores) September 3, 2019

Romina Trombetta on Twitter Te hizo mal el capítulo final de #Monzon? En Argentina hay un femicidio c/26 hs. Muere un hija, madre, hermana, amiga. Pensalo. — Romina Trombetta (@RomiTrombetta) September 3, 2019

Rosedaly Contreras on Twitter Excelente trabajo de dirección de Jesús Braceras en #Monzon , trabajo impecable en especial el del cap. Final. Estar en la piel de Alicia - entre el amor y el miedo - y ver la furia en los ojos de Carlos, impresionante y movilizador. Mi abrazo a las víctimas de violencia d género — Rosedaly Contreras (@rosedalyc) September 3, 2019

Soy Haffner on Twitter Gigantesca Carla Quevedo en el final de #Monzón. Ternura y locura se dan la mano hasta dejar a su Alicia Muñiz convertida en una muñequita desarticulada. Tan hermosa como altisímamente creíble. pic.twitter.com/cXTn69u8YC — Soy Haffner (@HaffnerSoy) September 3, 2019

Gast☀️n on Twitter Acabo de ver el final de Monzón y no me puedo dormir. Gran, gran serie, desde la dirección de arte y foto, los guiones y las actuaciones de Jorge Román y (sobre todo) de Carla Quevedo, que en el último capítulo te pone la piel de gallina y te deja tumbado en el sillón. — Gast☀️n (@gastonncuneo) September 3, 2019

Mariano Doti on Twitter Aun sabiendo el final de la historia, a cada escena deseaba que no sucediera, que ella eligiera irse, o el no cometiera esa atrocidad. Pocas veces me paso esto, no solo de "creer" lo visto, sino sentir que uno es "parte". #Monzon — Mariano Doti (@mariano_doti) September 3, 2019

Cami Garbuio on Twitter #Monzon termine de ver el capítulo final, terrible serieeee! Muy real todo y excelente laburo de carla quevedo que le puso el cuerpo a todo el sufrimiento de alicia! — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) September 3, 2019

