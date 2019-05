Además, los DVD Fantasmas peleándole al viento y Desde lejos no se ve, que hasta ahora sólo existían en formato físico, estarán disponibles en audio, también en Spotify.El 30 de mayo del

El sábado 30 de mayo de 2009, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez se presentó en un Monumental explotado por 65 mil personas. La fiesta, que duró más de tres horas, incluyó los temas"Te diría" "Babilonia", "Esquina libertad", "Tan solo", "El farolito", "Manise", "Fantasma", "Sudestada", "Desde lejos no se ve", "Cruel" y "Muevelo", entre otros.

Entre canción y canción, los fanáticos pidieron que el grupo no se separe: "Los Piojos no se van, Los Piojos no se van…", fue lo que más se escuchó.