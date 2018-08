"Tuve una situación de abuso, cuando era muy pequeña, de parte de un tío. Un día mi madre tuvo que ir a cuidar a mi abuela, porque tenía problema en las piernas, y ella me tuvo que dejar un par de tardes en mi casa. Mi padre estaba atrás trabajando en el taller. Y vino un tío lejano a hacer no sé qué cosa con mi papá en el taller y abusó de mí. Sin penetración, ni violación", relató la actriz en Agarrate Catalina, sin ocultar la angustia que le produjo evocar ese doloroso recuerdo.

Movilizada, Callejón agregó: "Esto no lo conté nunca. ¡Qué fuerte! Sí se lo pude contar a mi esposo. Y te lo cuento porque fue horrible. Mi mamá nunca lo supo. Ella era tan buena que yo sentía que, desde mi lugar de niña, con 8 o 9 años, que si se lo decía la iba a hacer sentir mal... No me da vergüenza contarlo, pero me angustia".

