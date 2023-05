La emoción de Benjamín Vicuña en la presentación del libro sobre Blanca

“Tus hijos en un principio son la razón por la que hay que abrir las cortinas en la mañana. Les voy a dar un ejemplo que es conceptual, teórico y realista. Me fui del hospital con mi hija muerta jurando que no iba a pisar nunca más un hospital. Pero ese juramento me duró dos semanas. Tuve que volver cuando mi hijo tuvo un broncoespasmo”, fue una de las dolorosas frases de Vicuña para explicar su proceso de sanación.

Presentación del libro de Benjamín Vicuña.jpg El público se agolpó en la Feria del Libro para acompañar a Benjamín Vicuña.

La charla del actor con el periodista estuvo cargada de emociones encontradas. Hubo momentos en que el público lloraba y otros en los que reía con las anécdotas de Vicuña. En el íntimo diálogo, Benjamín relató las dificultades que tuvo para explicarle su duelo a sus hijos y cómo gracias a su familia, la amistad, la terapia y la literatura pudo atravesar el abismo: “de eso se trata este libro, de la transformación del dolor”, expresó.

En varios tramos de la presentación se emocionó hasta las lágrimas, entre otros al destacar la importancia de "transitar los ritos por más dolorosos que sean", como cuando le tocó vestir a su propia hija para su funeral "algo que no creía que sería capaz de soportar" pero que fue "fundamental para entender de qué se trata la vida".

Vicuña aprovechó ese momento de la charla para mostrar su “compasión por los familiares de desaparecidos que no han podido enterrar un cuerpo, lo mismo pasó con la pandemia, con quienes no pudieron despedir a sus seres queridos”. Y recordó lo importante que fue tener cerca al pequeño Bautista, hoy de 15 años, en el entierro de su hija cuando el no podía alejarse de la tumba de Blanca y el niño le dijo "papá, ella ya no está ahí, está en tu corazón".

Presentación del libro de Benjamín Vicuña.jpg Su hijo mayor, Bautista, lo acompañó durante toda la tarde.

El actor chileno sabe que el suyo es un libro para sanar el dolor y "que tiene que ver con ustedes, con el poder de la palabra, de refugiarse en la escritura para compartir un relato y sanar, ayudar a las personas a quienes les toca vivir un dolor infinito y que no saben cómo transitar, que creen ser los únicos a los que los atraviesa un dolor así. Intenté explicar lo inexplicable, ponerle nombre a algo que no tiene nombre”.

Y confesó sentirse extremadamente agradecido por “esos amigos que te abren la cortina y te hacen un asado... Poner música y bailar, aunque no se tenga ganas, pueden ser una gran herramienta, o a lectura, por eso este es un libro de servicio. Si podemos transmutar el dolor en amor, el trabajo está hecho”, puntualizó, visiblemente conmovido.

Presentación del libro de Benjamín Vicuña.jpg Bautista Vicuña y Guillermo Ardohain, hermano de Pampita, estuvieron al lado del actor en la presentación del libro.