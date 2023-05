Por qué Pampita no estará en la presentación del libro de su hija Blanca

Los últimos días estuvieron cargados de fuerte emociones para Pampita , vinculadas a la su hija Blanca que el próximo lunes 15 de mayo cumpliría 17 años. En el día de ayer (viernes 12 de mayo), la modelo estuvo presente en la inauguración de una plaza en homenaje a su hija y allí explicó por qué no estará presente en la presentación del libro de Benjamín Vicuña : Blanca, la niña que quería volar.

El actor chileno brindará una charla hoy por la tarde en la Feria del Libro de Buenos Aires para presentar la publicación, que a pocos días de su salida ya lidera las ventas y su primera edición se encuentra agotada. Pero Pampita ya adelantó que no participará del evento.

En una nota que brindó a LAM en la inauguración de la plaza situada en un hogar de niños, Carolina Ardohain fue consultada sobre la ausencia de Vicuña en el lugar. El cronista quiso saber si estaba todo bien entre ella y su ex pareja, “Está todo bien. Él no vino, así como yo tampoco voy mañana (por hoy) para que la atención esté puesta en sus cosas y en su libro", explicó la modelo. "Es la presentación del libro y es el momento de él”.

Pampita explicó por qué no irá a la presentación del libro de Benjamín Vicuña.mp4 Pampita estuvo en el inauguración de una plaza en homenaje a su hija Blanca y explicó por qué no irá a la presentación del libro de Benjamín Vicuña.

En tanto que en el móvil de Intrusos, al ser consultada, dio una explicación similar. "Estoy invitada. Pero no voy a ir para que pueda tener él toda la atención y no salir de foco con mi presencia", dijo, dejando en claro que no quiere desviar la atención en un momento tan importante para el papá de sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán.

“Pero, obviamente, nos apoyamos en cualquier decisión que tomamos siempre que sea para recordar a nuestra hija”, aclaró Pampita en el acto donde se inauguraba una de las tantas plazas que motorizó en honor a Blanca. Eso lo demuestran las conmovedoras palabras que Pampita escribió para que fueran publicadas en el libro de su ex pareja.

Acompañada en el emotivo evento por su marido y papá de su hija Ana, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán, Pampita expresó lo que siente ante el éxito de ventas del libro de Vicuña. "Es el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitado este tipo de libro. Me alegra que ayuda a mucha gente. Porque es el único fin que tiene ese libro: ayudar", expresó visiblemente conmovida.