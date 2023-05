Guido Kaczka reveló cómo es la relación de Nicole Neumann y Pampita fuera de cámara

Sin embargo, por ahora, todo parece bien entre ellas, hasta incluso Pampita le bajó la espuma a la polémica. “Somos gente inteligente, profesional y adulta. Podemos convivir en cualquier trabajo perfectamente”, aseguró en su momento Pampita quien también fue consultada sore si había sido invitada a la boda de Nicole, ahora que eran compañeras: “No me invitó, pero si me invita voy”.

“¿Pero hay una buena convivencia?”, preguntó el cronista de LAM. “Mirá, la verdad las veo que se llevan bien, las veo contentas con el programa, yo a veces me acerco antes de que empiece el programa y se arma una mínima charla ahí mismo”, respondió Guido Kaczka, antes de ser consultado sobre si Nicole (que estaba originalmente en el programa) se había quejado cuando se supo que Pampita sería parte de Los 8 Escalones “Mirá, yo les decía, a mí no me llegó ni la producción me dijo que había dicho que no, porque a veces puede pasar, pero eso no me llegó, mi vivencia, posta posta es que está todo bien”, aseguró Guido.

“Falta que me digas que se aman”, bromeó el notero de LAM. “No, no, no es un cumpleaños, es normal”, cerró Guido.