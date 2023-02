La emoción de dos nenas que subieron al escenario a cantar con Nicki Nicole

Aquellos que en esta oportunidad no concurrieron al predio de la Isla 132 pudieron disfrutar en vivo los tres primeros temas a través de la transmisión de LMNeuquén, LU5 y LMPlay, aunque quizás no alcanzaron a apreciar el tremendo carisma que desplegó en el escenario. Fue así que la rosarina leyó carteles de algunas nenas que le pedían subir para cantar con ella. No lo dudó y compartió con las fans un momento único, que hizo delirar al público neuquino.