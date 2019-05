"Mi vieja me mandó un mensaje que decía que le hubiese gustado convertirse en cobra antes. Yo vi a mi vieja toda mi infancia no pudiendo ser cobra y la pasó muy mal. Es un homenaje y un regalo para ella", comenzó explicando entre lágrimas. Y dijo que "hay muchísimas cosas de mi infancia y de mi pasado que no cuento por respeto a otras personas".

"Me emocionan tantas historias de tantas mujeres compartiendo el sentimiento y agradeciendo el mensaje. Estoy orgullosa de lo que está pasando en el mundo con las mujeres", continuó la artista.

"Soy una mina que mantuve a mi familia muchos años, me rompí el lomo trabajando. En el camino, muchos me dijeron que no iba a poder. Me siento orgullosa de los cambios que hice. Cambié mi cuerpo, mi día a día con mi hijo para que vea una mujer feliz. Cuando me pasó mi situación con mi ex (Daniel Osvaldo), sé que mi mamá se sintió muy culpable", confesó.

Y aclaró que "La cobra" no está dedicada a su ex: "No le hago esta canción al papá de mi hijo, es a todo mi camino, a muchos que me crucé para llegar a ser lo que soy hoy. Hubo maltratos muy aceptados por las mujeres durante años. No está bien naturalizar. Por eso 'La cobra' es muy importante. Es poder decir: entendí todo. No más".

