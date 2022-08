La enfermedad a la que le pelea Rusherking: "Tuve un tumor en..."

rusherking-1-china.jpg Rusherking hace unos días regresó de unas vacaciones en el Sur con la China Suárez.

"Me operé. Tenía un tumor en la garganta y no lo quería hacer público”, contó Rusherking. Fue entonces que reveló que fue su manager quien lo acompañó en cada paso del tratamiento para no preocupar a sus padres que estaban en Santiago del Estero y no podían viajar a Buenos Aires, donde estuvo hospitalizado.

"Ella me acompañó a la operación, post operación, estuvo como enfermera también. Es que mis viejos no podían venir porque son de Santiago del Estero y tampoco los quería preocupar así que les conté un día antes de operarme. Para mí es fuerte porque yo estoy re lejos de mi familia", reveló.

Y continuó el ex de María Becerra: "Me vine re solo y acá la encontré a Silvia y a todo mi equipo, la banda, mis amigos que tengo una unión muy fuerte con todos ellos. Fue difícil. Estuve lejos de mis amistades, de mi familia. Yo le decía a mi mamá que estaba saliendo todo bien pero no tenía ni plata para comer”.

rusherking-1-maria-becerra.jpg María Becerra fue la primera novia famosa de Rusherking. Hoy no se hablan.

“No le podía decir 'no tengo nada', porque me llevaba de los pelos a Santiago. Muchas veces me planteé volver, pero siempre había personas o cosas que me ataban, que me hacían pensar en no irme", confesó.

El tiempo pasó y Rusherking logró superar el mal momento que atravesó en su salud. El cantante vive un excelente presente no solo en lo laboral, sino también en lo amoroso junto a la China Suárez.