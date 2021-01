La escena sexual de El lobo de Wall Street que incomodó a Margot Robbie

Embed

Sobre aquellas declaraciones, que Margot hizo con el fastidio a cuestas por lo que afrontó durante el rodaje de la película que, paradójicamente, le abrió las puertas al estrellato, mucho se habló en la prensa. Se dijo que no estuvo cuidada por la producción, y se discutió que, para ese tipo de guiones, se tendría que generar otra armonía en los sets de filmación, con mayores cuidados para las actrices. Su testimonio hizo que varias productoras tomen en cuenta esto y se hablara de acoso sexual.

“Es una cosa muy extraña, debes enterrar la vergüenza y lo que te parece absurdo… Fue realmente incómodo, profundo y completamente comprometido”, explicó la blonda sobre como se sintió . Y luego agregó que, para dejar, entre otras cosas, la vergüenza de lado, llegó a tomar alcohol antes de esa escena: “Esa mañana que fui a trabajar, que sabía que tenía que hacer esa escena, estaba temblando, asustada, todo el tiempo pensaba que no la iba a poder hacer. Cuando llegué, cuando me tocó hacerla, me tomé tres tragos de tequila y luego me quité la ropa y la hice. Estaba re bien. Realmente me ayudó a evitar que me temblaran las manos y me dio un pequeño impulso de confianza”.

En este sentido, fue la propia Margot quien habló de acoso sexual. “Estoy al final de mi veintena, tengo estudios, tengo todo, he trabajado, tengo mi propia empresa. Y (sin embargo) no sabía lo que era eso, lo del acoso. Es de locos. No sabía que se podía decir: ‘He sido acosada sexualmente’ sin que nadie te estuviese tocando. Que podías decir: ‘Esto no está bien’. No tenía ni idea...”, expresó Margot, y continuó: “Ahora sé lo que es porque a raíz de las escenas, he investigado en qué consiste el acoso sexual, cómo ser discriminada por tu trabajo o económicamente. Yo he caído en el machismo en algún momento de mi vida, ahora que lo pienso y que sé de qué trata”.