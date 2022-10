La exempleada de Wanda tildó a Mauro Icardi de ser "muy agresivo"

La única que zafó de las críticas de Cisnero fue la menor de las Nara, Zaira, a quien tildó de buena persona y la desligó del resto de la familia. Incluso la ligó hasta la mujer de Maxi López, Daniela Christiansson, con quien también trabajó. “Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, disparó.

En otro momento de la entrevista aseguró que la relación entre Wanda y Mauro se desgastó tras lo ocurrido en París con la China Suárez. Carmen contó que desde ese hecho se mostraron mucho más distanciados y cada uno tenía interacción solo con sus celulares.

La salud de Carmen Cisnero en medio del conflicto

“Ella está muy mal por el tema que no consigue trabajo, sigue viviendo en Argentina, ella no quiere que la muestren en los medios, psicológicamente está muy mal, pero quiere que se haga justicia, está inmersa en la causa y pregunta constantemente cómo sigue la causa”, contó el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

“Psicológicamente está devastada, no está haciendo terapia porque trata de hacer changas constantemente porque no tiene dinero, se pidió que se la asista psicológica por parte del grupo de trata de personas del Estado", agregó el periodista de espectáculos quien afirmó que los datos estaban avalados por el abogado de la damnificada, Alejandro Cipolla.