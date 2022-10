La explosiva opinión de Cinthia Fernández sobre el nuevo tema de Jimena Barón

"Me encanta que Jimena monetice sus desgracias y lo que tuvo que aguantar. Además, las arañas solo pescan bichos", respondió Cinthia a través de sus historias de Instagram tras la pregunta de un seguidor.

igcin.JPG

"Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio: “Esto es una señal, la araña, la traición”. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba", dispara Jimena Barón en la letra de su nueva canción.

La nueva canción de J-Mena se encuentra disponible en las distintas plataformas on demand. Se puede disfrutar a través de Spotify y YouTube. Veremos si habrá respuesta o reacción de su examiga a la canción en cuestión.