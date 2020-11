La fake news sobre la muerte del funebrero que se sacó una foto con Diego

Uno de los escándalos que se produjo el jueves durante el velatorio de Diego Maradona fue la aparición de fotos de empleados de la funeraria Pinier junto al cuerpo del ídolo. Obviamente, las imágenes se viralizaron rápidamente lo que ocasionó la furia de Claudia Villafañe, Dalma Y Gianinna. "Yo llame a Claudia porque es lo que corresponde. Lógicamente está muy enojada, furiosa. Me dijo que era la foto que justamente no querían y que jamás debía haber pasado", explicó Matías Picón, Gerente de Sepelios Pinier. La imagen de sus empleados se hicieron virales, al igual que una fake news surgida en Twitter y que es acompañada por un video casero que muestra la aparición de un cuerpo dentro de un tacho de basura, pero no se trata de uno de los empleados repudiados, sino de un hecho de hace varios meses.